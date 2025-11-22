Haberler

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Zorlu Maçta 3-2 Yenerek 3 Puanı Kapdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Gençlerbirliği öne geçmesine rağmen Galatasaray arka arkaya attığı gollerle öne geçti. Maçın sonunda her iki takımda birer kırmızı kart gördü.

(ANKARA) - Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Komleksi Rams Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti.

Konuk takım Gençlerbirliği 22. dakikada Mbaye Niang'ın golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. 55. dakikada Mauro İcardi, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 66. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı golle Galatasaray skoru 3-1'e getirdi. 66. dakikada Gençlerbirliği, Thalisson Kelven'in kırmızı kart görerek oyundan çıklasıyla sahada 10 kişi kaldı. 77. dakikada Metehen Mimaroğlu takımının ikinci golünü kaydetti ve skoru 3-2 yaparak farkı 1'e indirdi. 90 artı 4. dakikada Roland Sallai kırmızı kart gördü ve Galatasaray son dakikaları 10 kişi oynadı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı

Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralının ilk sözü herkesi şaşırttı
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.