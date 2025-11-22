Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Zorlu Maçta 3-2 Yenerek 3 Puanı Kapdı

(ANKARA) - Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Komleksi Rams Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti.

Konuk takım Gençlerbirliği 22. dakikada Mbaye Niang'ın golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. 55. dakikada Mauro İcardi, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 66. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı golle Galatasaray skoru 3-1'e getirdi. 66. dakikada Gençlerbirliği, Thalisson Kelven'in kırmızı kart görerek oyundan çıklasıyla sahada 10 kişi kaldı. 77. dakikada Metehen Mimaroğlu takımının ikinci golünü kaydetti ve skoru 3-2 yaparak farkı 1'e indirdi. 90 artı 4. dakikada Roland Sallai kırmızı kart gördü ve Galatasaray son dakikaları 10 kişi oynadı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.