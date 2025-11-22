Haberler

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Yenerken Icardi ve Barış Alper Taraftarlarla Üçlü Çektirdi

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz, taraftarlarla birlikte kutlama yaparak üçlü çektirdi.

Galatasaray'da, Gençlerbirliği maçının ardından Mauro Icardi ile Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, 1-0 geriden gelip kazandıkları maçın ardından 3 puanı sarı-kırmızılı taraftarlarla kutladı. Müsabakada goller atan Mauro Icardi ile Barış Alper Yılmaz, taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyetin sevincini birlikte yaşadı. - İSTANBUL

