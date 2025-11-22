Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Geçerek Kötü Serisine Son Verdi

Gençlerbirliği'ni mağlup eden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 32'ye çıkardı. Aslan böylece ligdeki kötü serisini de sona erdi.

Cimbom, 11. haftada Trabzonspor ile sahasında 0-0 berabere kalırken, 12. haftada da Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

Lider Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta derbide Kadıköy'de Fenerbahçe ile mücadele edecek. - İSTANBUL