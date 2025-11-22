Galatasaray-Gençlerbirliği maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Kocaelispor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Uğurcan Çakır, Ahmet Şen, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta ve Arda Ünyay yer aldı.

Milli aradan önce ligin 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk 11'de 4 değişiklik yapıldı. Victor Osimhen'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, Ismail Jakobs'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçını düşünerek kadroya almadı. Buruk, kaleci Uğurcan Çakır ile santrfor Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Günay, Kazımcan, Sara ve Sallai'yi görevlendirdi.

Günay, 12 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, 12 resmi maçın ardından kaleyi korudu.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasıyla kaleye geçen Günay, ligin ilk 4 haftasında forma giydi. Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesiyle yedeğe çekilen 34 yaşındaki file bekçisi, 12 resmi karşılaşmanın ardından süre buldu.

Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi

Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.

En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.

İlkay, 35 gün sonra kadroda

Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 35 gün sonra kadroya alındı.

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'de yapılan RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlandı. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden kadroya girdi.

Barış Alper'e ekstra destek

Galatasaray taraftarı, Trabzonspor ile yapılan son iç saha maçında tepki gören Barış Alper Yılmaz'a destek verdi.

Futbolcuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, Barış Alper için ekstra coşku gösterdi. Tribünlere giden Barış Alper'e, özellikle 1 Aralık'ta yapılacak Fenerbahçe derbisi hatırlatılarak moral verildi.

Icardi'ye "Dalya" plaketi

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye, 100. resmi maç plaketi verildi.

Ligin 11. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Icardi'ye plaketi ve sırtında "100" yazan forma, başkan Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tribünlerin büyük destek verdiği yıldız santrfor için kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.

Taraftarlar, şarkıya büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Dev skorbord faaliyete geçti

Galatasaray yönetimi, RAMS Park'taki değişikliklerine devam etti.

Sezon başında tribünler arasına 2 şerit halinde LED ekranlar yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, stadın içi ve dışındaki ışıklandırmaları da değiştirerek atmosferi daha etkileyici hale getirdi. LED ekranlardan ciddi bir reklam geliri elde eden Galatasaray, skorbordları da değiştirme çalışmalarına başladı.

İlk olarak değişimine başlanan Güney Tribünü üstündeki skorbord tamamlanarak faaliyete geçirildi. Eskisine göre 3 kat büyüyen (240 metrekare) skorbordda müsabaka bilgilerinin yanı sıra reklamlara da yer verilecek. Kulüp yönetimi, söz konusu ekranlarda yayımlanan reklamlardan da gelir elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray Kulübü, kısa zamanda Kuzey Tribünü'nde bulunan skorbordu da yenileyecek.

RAMS Park'ta basın tribünü yenilendi

Galatasaray Kulübü, 2011'de hizmete giren RAMS Park'ın basın tribününü yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Sedat Artukoğlu'nun projesini üstlendiği yenileme sonucunda tribündeki masalar, ekranlar, elektrik tesisatı ve koltuklar değiştirildi. Tribünün iç kısmında bulunan basın çalışma alanı da şık ve modern bir hal aldı.

Gürpüz kardeşler rakip oldu

Galatasaray'da forma giyen Gökdeniz Gürpüz ile Gençlerbirliği'nde top koşturan ağabeyi Göktan Gürpüz karşı karşıya geldi.

Futbola Almanya'da başlayan Gürpüz kardeşlerden büyük olanı Trabzonspor, küçüğü ise Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye geldi. Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen Göktan ile Galatasaray'da devam eden Gökdeniz, maç kadrosunda yer alarak birbirine rakip oldu.

Gençlerbirliği'nde tek değişiklik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Başkent temsilcisi, Galatasaray'a karşı Ricardo Velho, Thalisson, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Oğulcan Ülgün, Ayotomiwa Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Sekou Koita, Franco Tongya, M'baye Niang 11'i ile sahaya çıktı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde ise Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Dal Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu yer aldı.

Volkan Demirel, ligde 2-1 kazandıkları RAMS Başakşehir maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Pedro Pereira yerine Thalisson'u sahaya sürdü.