Galatasaray - Gençlerbirliği Maçında İlk Yarının Sonucu: 0-1

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ne karşı mücadele ediyor. İlk yarı, Gençlerbirliği'nin 22. dakikada Niang ile attığı golle 1-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Kazımcan sol taraftan kullanılan taç atışında topu doğrudan ceza sahasına gönderdi. Kale önünde iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.

7. dakikada Sane'nin ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topa Lemina bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

12. dakikada Sanchez'in derinlemesine pasında kaleci Velho ile karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşunda Velho topu ayağıyla çıkardı.

20. dakikada Günay'ın kısa düşen pası sonrası top Tongya'nın önünde kaldı. Tongya'nın ceza yayının önünden vuruşunda kaleye giden topu penaltı noktası yakınında Abdülkerim uzaklaştırdı.

22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz, topu kale alanına ortaladı. Altıpas içinde seken topa Niang dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

41. dakikada Metehan'ın ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

43. dakikada Barış Alper'in sol taraftan ortasında Icardi kale alanı önünde kafa vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Suat Güz

Galatasaray: Günay Güvenç, Singo (Icardi dk. 40), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lemina (Yusuf Demir dk. 16), Torreira, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Gökdeniz Gürpüz, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 32), Göktan Gürpüz, Koita, Tongya, Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Niang (dk. 22) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Kazımcan Karataş (Galatasaray), Thalisson (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
