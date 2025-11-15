Galatasaray, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet çalışması ve pas çalışmalarıyla sürdürüldü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.
Sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor