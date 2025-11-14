Galatasaray, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.