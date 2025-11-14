Galatasaray, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde idman yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.