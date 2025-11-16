Galatasaray Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 18 Kasım Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor