Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL