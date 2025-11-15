Haberler

Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, kuvvet çalışması ve 4'e 1 pas çalışmalarıyla yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
