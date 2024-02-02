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Galatasaray, genç sağ bek Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini uzattı

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Galatasaray, 19 yaşındaki genç sağ bek Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu. Bülbül, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.

Galatasaray, 19 yaşındaki genç sağ bek Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."

Ali Turap Bülbül, bu sezon Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 3 maça çıktı. Söz konusu bu karşılaşmalarda 19 yaşındaki genç oyuncu, 107 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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