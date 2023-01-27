Galatasaray, genç futbolcu Emirhan Kayar ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, altyapısından yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray, altyapısından yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray, genç futbolcularıyla sözleşme imzalamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Nef Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Emirhan Kayar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Emirhan'dan çok şey beklediklerinin altını çizen Başkan Özbek, "Emirhan'lar bizim geleceğimiz. Onlar Galatasaray'ın çimentosu. Önümüzdeki dönemde de birçok genç inşallah Galatasaray'a büyük hizmetler verecek. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Sabırla Galatasaray'a hizmet etmeye devam etsin. Galatasaray'ın geleceği onlar. Biz de Galatasaray'ın geleceğini kuruyoruz. Emirhan ile bu yolu yürüyeceğiz. Allah sakatlık vermesin. Başarılı olmasını diliyorum. Kariyerinde inşallah Galatasaray'da sürdürsün. Kariyeriyle ilgili önümüzdeki günlerde, önümüzdeki senelerde gelişmeler olursa biz de devamlı Emirhan'ın yanındayız. Onun Avrupa çapında, dünya çapında başarılı olması için de Galatasaray olarak biz elimizden geleni yapacağız. Önce Galatasaray'a hizmet edecek sonra Galatasaray onun kariyeriyle ilgili her türlü çalışmayı yapacaktır. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eder" diye konuştu.

Elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Emirhan Kayar ise, "İlk imzam olduğu için çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Burada oynamaya devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah benim için iyi olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL