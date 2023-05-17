Galatasaray, gelecek sezon için satışa çıkardığı kombinelerin tükendiğini duyurdu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu için genel satışa çıkarılan kombinelerin tükendiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerine yer verildi.

18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışlarında, 19 bin adet aşılarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamı elde edilirken, bugün başlayan kombine genel satışına da taraftarların ilgisi yoğun oldu.