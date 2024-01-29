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Galatasaray, Gaziantep FK'yı mağlup ederek sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü

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Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek sahasındaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde oynadığı 12 maçtan da galibiyetle ayrıldı ve puan kaybetmeyen tek takım oldu.

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 29 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti. Cimbom, bu maçtan oynadığı 29 lig karşılaşmasında 27 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 12 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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