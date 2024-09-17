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Galatasaray, Gaziantep FK'yi 3-1 Yenerek 5. Maçında da Kazandı

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Galatasaray, Süper Lig'de oynanan erteleme maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ederek ligdeki 5. galibiyetini aldı. Teknik direktör Okan Buruk, yaklaşan Fenerbahçe derbisi için hazır olduklarını ve maçı kazanma hedefinde olduklarını belirtti.

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasının erteleme mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Haftaya önemli bir maç var. Buna hazırız. Oraya 5'te 5 yaparak gidiyoruz. Ziyech ve Icardi dışında diğer oyuncular takıma katılacak. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aynı istek, aynı arzu devam edecek. Ligde 5 maçını kazanan tek takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Saha içinin konuşulduğu, gerginliklerin olmadığı bir maç oynansın istiyoruz. Hedefimiz derbiyi kazanmak" dedi.

RAMS Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda Çaykur Rizespor maçından kalan iştahlarını devam ettirdiklerini vurgulayan Buruk, "İlk yarıda daha çok ürettik. Soyunma odasına 2-0 ile girdik. İkinci yarıda yorgunluklar ortaya çıktı. Pozisyon az ürettiğimiz bir oyun ortaya çıktı. Kadro kısıtlılığı vardı. Hamleler yapamadık. Kadro genişliğimiz kısıtlıydı. Skorun yukarıya gitmemesine yorgunluk etki etti. Erken değişiklikler yaptık. Haftaya önemli bir maç var. Buna hazırız. Oraya 5'te 5 yaparak gidiyoruz. Ziyech ve Icardi dışında diğer oyuncular takıma katılacak. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aynı istek, aynı arzu devam edecek. Ligde 5 maçını kazanan tek takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

'GEÇEN SENEKİ MAÇ KALİTESİZ GEÇMİŞTİ'

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin bir soruyu teknik direktör Okan Buruk şöyle yanıtladı:

"İki takım da çalışacak, hazırlanacak, analizlerini yapacak. Birbirimizi seyrediyoruz. Her hafta rakibimizi puan kaybetsin diye izliyoruz. İki takım da birbirini tanıyor. Oyuncu seçimi önemli olacak. Yarın yenilenme idmanı yapacağız. Perşembe günü net şekilde hazırlanmaya başlayacağız. İki takım da kazanmak için oynayacak. Geçen seneki maç kalitesiz geçmişti. 0-0 sona ermişti. Burada derbiye yakışır bir maç ortaya çıkmasını istiyoruz. Saha içinin konuşulduğu, gerginliklerin olmadığı bir maç oynansın istiyoruz. Hedefimiz derbiyi kazanmak."

'ICARDI FENERBAHÇE MAÇINDA KESİNLİKLE OLMAYACAK'

Okan Buruk, sosyal medyada sakatlığı süren golcü futbolcu Mauro Icardi'nin oynayacağına yönelik iddialara yönelik şunları kaydetti:

"Sosyal medyaya çok inanmayalım, güvenmeyelim. Oynayacak durumda değil. Tedavisi devam ediyor. Oynaması için çok erken. Burada en az 1 hafta 10 gün takımla çalışması için zaman gerek. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak."

Buruk, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun performansına yönelik bir soruya ise "Yunus'un isteğini, arzusunu geçen hafta çok beğenmiştik. Topu kolay kaybetmeyen bir oyuncu. Çok yetenekli, oynadıkça üstüne koyacak. Attığı gol onun için özgüven olacak. Berkan'ın da iştahı onun için iyi olacak. İstekli olmaları çok önemli, oynamak istiyorlar. Takıma katkı vermek istiyorlar. Yunus da Berkan da Kerem de takıma destek veren değerli bir oyuncular. Oyuncuların bu isteği takım için önemli olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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