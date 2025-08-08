Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçta Barış Alper Yılmaz iki penaltı golü atarken, Eren Elmalı da bir gol kaydetti. İlk yarıda sarı-kırmızılılar açık bir üstünlük sağladı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Samet Çiçek
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, M'Bakata (Dk. 35 Enver Kulasin), Abena, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Boateng
Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz,
Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+12 (Penaltıdan) Barış Alper Yılmaz, Dk. 16 Eren Elmalı ( Galatasaray ),
Sarı kartlar: Dk. 12 Rodrigues, Dk. 41 Maxim ( Gaziantep Fk ), Dk. 41 Torreira ve Sanchez, Dk. 42 Lemina (Gaziantep)
Trendyol Süper Lig'in açılış maçında, Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 3-0 önde tamamladı
8.? ?dakika Sara'nın korner atışından gelen topuna hamle yapan Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı neticesinde saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
12.? ?dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.
16. dakikada Sara'nın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında buluşan Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği topa bekletmeden vuran Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
45+1 dakikada Sara'nın soldan uzun pasıyla ceza sahası dışında buluşan Sane'nin aşırtma vuruşunda top, kalenin üstünden auta çıktı.
45+11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
45+12. dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 0-3.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.