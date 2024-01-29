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Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-1 yendi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez (Dk. 86 Eyüp Aydın), Berkan Kutlu (Dk. 71 Tete), Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 46 Zaha), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 81 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 71 Halil Dervişoğlu), Icardi

Gaziantep Fk : Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata, Furkan Soyalp, Jevtovic, Markovic, Maxim (Dk. 86 Bikel), Dragus (Dk. 73 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 29 Arda Kızıldağ ( Gaziantep Fk ), Dk. 72 Zaha, Dk. 89 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 35 Dragus, Dk. 40 Furkan Soyalp, Dk. 43 Sorescu, Dk. 76 Jevtovic, Dk. 90+1 Arda Kızıldağ ( Gaziantep Fk ), Dk. 45+2 Berkan Kutlu ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

51. dakikada Torreira'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mertens'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Nita'dan dönen meşin yuvarlağı sonrasında Djilobodji kornere gönderdi.

56. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens'in sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda, top önce üst sonra da yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

61. dakikada sağ kanattaki Mertens'in uzun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Zaha, açısını düzelttikten sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

72. dakikada sarı-kırmızı takım beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Zaha, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Icardi'ye attı. Arjantinli yıldız pasını açısı daha iyi olan Halil Dervişoğlu'na, Halil de geriden koşu yapan Zaha'ya verdi. Fildişi Sahilli futbolcunun plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

78. dakikada sağ kanattaki Tete'nin derinlemesine pasında ceza sahasındaki Icardi, topukla meşin yuvarlağı Zaha'nın önüne bıraktı. Zaha'nın şutunda top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Nita son anda uçarak topun ağlara gitmesini önledi.

89. dakikada Galatasaray öne geçti. Nelsson'un uzun pasında ceza sahasındaki Icardi, göğsüyle önüne aldığı topu kaleye göndermek istedi. Furkan'ın ayak koyduğu top sol tarafa açıldı. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Barış Alper sol ayağıyla gelişine vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1

90+3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tete'nin vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.

Aynı dakikada ev sahibi ekibin golü Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne takıldı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi kaleciyle karşı karşıya topu ağlara gönderdi. Pozisyonda devreye giren sistem, Halil'in topla buluşmadan önce ofsaytta olduğunu tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.

Müsabaka Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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