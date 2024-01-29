Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'dan sekti. Boşta kalan topu savunmada Djilobodji, kornere gönderdi.

57. dakikada Mertens'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, önce üst direk daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

72. dakikada ceza sahası içinde Halil'in geriye çıkardığı yerden pasta Zaha'nın sert vuruşu sonrası top, ağlarla buluştu. 1-1

78. dakikada Tete, topu ceza alanı içine gönderdi. Icardi'nin topuk pasında Zaha'nın vuruşunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Halil'in kafa vuruşunda kaleci Nita topu oyun alanına geri çevirirken, topu takip eden Halil'in gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

89. dakikada ceza sahası içinde Icardi'nin şutu savunmadan sekerken, Barış Alper Yılmaz'ın sol çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 2-1

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez (Eyüp Aydın dk. 86), Nelsson, Berkan Kutlu (Tete dk. 71), Kerem Demirbay (Zaha dk. 46), Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Ndombele dk. 81), Kerem (Halil Dervişoğlu dk. 71), İcardi

Yedekler: Günay Güvenç, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sorescu, Mbakata, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Markovic, Draguş (İlker Karakaş dk. 73)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Batuhan Ahmet Şen, Figueiredo, Morais, Mirza Cihan, Stankovski, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Şumudica

Goller: Zaha (dk. 72), Barış Alper Yılmaz (dk. 89) (Galatasaray), Arda Kızıldağ (dk. 29) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray) Draguş, Furkan Soyalp, Sorescu, Jevtovic, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Mustafa Kemal, kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? CHP İzmir adayı kim oldu, Tunç Soyer aday mı? CHP İzmir adayı Cemil Tugay mı oldu? Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede? Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? Zeval ne demek? Zeval vakti ne zamandır? TDK'ya göre zeval nedir? Zeval vakti hangi saat aralığına denk geliyor? Zeval ne anlama gelir? Turabi neden yok, Survivor Turabi nerede? Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı? Kara mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır? Rüya içinde rüya görmek ne demek? Rüya içinde rüya anlatmak ve uyanmak nedir? Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title