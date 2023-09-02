Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi mağlup ettikten sonra Gaziantep FK ile Süper Lig'de karşılaştı. İki takımın teknik direktörleri ve kadroları hakkında bilgi verildi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Fk'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan rövanş maçının ilk 11'ini sahaya sürdü.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında ağırladığı Norveç temsilcisi Molde'yi 2-1 mağlup ederek adını gruplara yazdıran sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü.

Son şampiyon Galatasaray, 4. haftada Gaziantep FK ile Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Okan Buruk, takımını müsabakaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'iyle çıkardı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Dubois, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran Aksaka, Kazımcan Karataş, Bakambu yer aldı.

Galatasaray'ın yedeklerinde sadece 2 yabancı

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde sadece 2 yabancı futbolcu yer aldı.

Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın hazır olmaması, Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira'nın kadroya alınmamasından dolayı Galatasaray, Gaziantep'e 10 yabancı futbolcuyla geldi.

Bu oyunculardan 8'i ilk 11'de oynarken 2'si yedek kulübesinde yer aldı.

Yedek kulübesinde Dubois ve Bakambu görev bekledi.

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, takımını karşılaşmaya Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Jevtovic, Bikel, Mustafa Eskihellaç, Max Gradel, Maxim, Riascos 11'iyle çıkardı.

Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Veliu, Khacef, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Ulaş Zengin, Markovic, Ogün Özçiçek ve Stankovski yer aldı.

Bu sezon henüz puanla tanışamayan Güneydoğu ekibi, Galatasaray karşısında galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.

Kaleciler Günay ve Batuhan eski takımlarına karşı

Galatasaray'ın yeni transferi Günay Güvenç ile bu transferde kiralık olarak Gaziantep FK'ye gelen Batuhan Ahmet Şen, ilk kez eski takımlarına rakip oldu.

Gaziantep temsilcisinin formasını 2018'de giymeye başlayan Günay, kaptanlığını yaptığı takımın kalesini 163 resmi müsabaka korudu. Günay, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen kaleci Batuhan Ahmet Şen de Günay transferinde kırmızı-siyahlı takıma geldi. Ligin ilk 3 maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'a karşı da forma giydi.

İki takımın taraftarları maça ilgi gösterdi

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.

Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.