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Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Gaziantep Fk'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, olumsuz hava koşulları nedeniyle salonda iki grup halinde yapıldığı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Barcelona ile oynanan son 16 turu rövanş maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların, sağlık ekibi ve fizyoterapistler gözetiminde yenilenme egzersizleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Diğer oyuncuların ise güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 14.15'te kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Gaziantep, Spor, Haberler

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