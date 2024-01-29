Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
İKİ TAKIMIN DURUMU
Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray ; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Gaziantep FK; Nita, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sorescu, Markovic, Dragus.
CANLI ANLATIM
15' Dries Mertens'in sağ kanattaki Barış'a pasında M'Bakata araya girdi. Barış Alper'in daha sonrasında M'Bakata'ya hareket faul.
14' Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yerden pasını Jevtovic kademeye iyi girerek taca yolladı.
12' Rakibini 3'e 3 pozisyonda yakalayan Gaziantep'te Maxim'in pasında topu alan Denis Dragus açısını kaybedince şut şansı yakalayamadı.
11' Dries Mertens'in sağ kanattan ortası çok yüksekten giderek Mauro Icardi'yi aştı.
10' Markovic'in pasında Arda süratle ceza sahasına doğru ilerledi. Arda'nın sağ kanattan hareketlenen Markovic'e pası çok hızlı. Galatasaray kale vuruşu kullanacak.
9' Karşılaşma oldukça tempolu başladı.
7' Kerem Aktürkoğlu'nun aradan Icardi'ye vermek istediği pasa savunma ayak koydu.
5' Galatasaray'da Nelsson hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Danimarkalı oyuncu yüzünü tutuyor. Sağlık ekibi oyunda.
3' Hava topu mücadelesinde Berkan Kutlu yerde kaldı. Karar faul.
2' Markovic'in sağ kanattan denediği orta savunmaya çarpıp kornere gitti.
2' Maçın başlama düdüğüyle Galatasaray taraftarının takımlarına büyük desteği var.
1' Maç başladı...