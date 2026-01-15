Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maç hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla idman gerçekleştirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor