Haberler

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla geçti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep FK'yı konuk edecek. - İSTANBUL

