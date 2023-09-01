Galatasaray Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacakları maç için Gaziantep'e geldi. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan takım, sevgi gösterileriyle karşılandı.

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)- Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacakları maç için Gaziantep'e geldi.

Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gelen Galatasaray kafilesini havalimanında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek hediye etti. Taraftarlar ayrıca tezahüratta bulunduğu sarı-kırmızılı futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.