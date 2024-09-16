Galatasaray, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Mauro Icardi yer almadı.
GALATASARAY, Süper Lig'in 3'üncü hafta ertelemesinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.