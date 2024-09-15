Galatasaray, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçı için Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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