Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.