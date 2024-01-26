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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takım, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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