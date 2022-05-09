Galatasaray'dan şampiyonluk sayılarıyla ilgili açıklama

"Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür"

İSTANBUL, - Galatasaray, şampiyonluk sayılarıyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor