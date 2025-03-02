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Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Play-off'larında Karabük Demir Kartal'ı Geçti

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Play-off'larında Karabük Demir Kartal'ı Geçti
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig Play-off çeyrek final serisinde Galatasaray Fuzul, Karabük Demir Kartal'ı 84-69 yenerek bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ilk devresi 52-33 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig Play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Karabük Demir Kartal'ın konuğu olan Galatasaray Fuzul, müsabakayı 84-69 kazandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nun lideri Galatasaray, Play-off çeyrek final serisinin ikini maçında B Grubu'nu 4. olarak tamamlayan Karabük Demir Kartal'a konuk oldu.

Yenişehir Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakanın ilk devresini konuk takım 52-33 önde tamamladı.

Maç boyunca üstünlüğünü elinden bırakmayan Galatasaray Fuzul sahadan 84-69 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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