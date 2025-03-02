Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Play-off'larında Karabük Demir Kartal'ı Geçti
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig Play-off çeyrek final serisinde Galatasaray Fuzul, Karabük Demir Kartal'ı 84-69 yenerek bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ilk devresi 52-33 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig Play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Karabük Demir Kartal'ın konuğu olan Galatasaray Fuzul, müsabakayı 84-69 kazandı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nun lideri Galatasaray, Play-off çeyrek final serisinin ikini maçında B Grubu'nu 4. olarak tamamlayan Karabük Demir Kartal'a konuk oldu.
Yenişehir Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakanın ilk devresini konuk takım 52-33 önde tamamladı.
Maç boyunca üstünlüğünü elinden bırakmayan Galatasaray Fuzul sahadan 84-69 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. - KARABÜK