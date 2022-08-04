Galatasaray, futbolcusu Morutan'ı Serie B ekibi Pisa'ya kiraladı - Haberler

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Galatasaray, futbolcusu Morutan'ı Serie B ekibi Pisa'ya kiraladı

Galatasaray, futbolcusu Morutan'ı Serie B ekibi Pisa'ya kiraladı

Galatasaray Kulübü, Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın İtalya 2. Ligi (Serie B) takımlarından Pisa'ya kiralandığını duyurdu.

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Galatasaray Kulübü, Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın İtalya 2. Ligi (Serie B) takımlarından Pisa'ya kiralandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

İtalyan temsilcisinin kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 150 bin avro ödeyeceği ve 5 milyon 500 bin avro satın alma opsiyonuyla 31 Mayıs 2023'e kadar oyuncuyu transfer etme hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Öte yandan Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ya da takımının Serie A'ya çıkması durumunda İtalyan temsilcisinin 5 milyon 500 bin avro karşılığında oyuncuyu almak zorunda olduğu belirtildi.

AA / Süha Gür - Spor

Olimpiu Morutan Borsa İstanbul Galatasaray İtalya Spor Haberler

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