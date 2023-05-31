Galatasaray futbolcusu Bafétimbi Gomis, takım otobüsüne gittiği sırada Türkçe olarak 'İyi Bayramlar' dedi. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu ilan etti.

- Galatasaray futbolcusu Gomis'ten Türkçe "İyi Bayramlar" mesajı

ANKARA - Galatasaray futbolcusu Bafétimbi Gomis, takım otobüsüne gittiği sırada Türkçe olarak "İyi Bayramlar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Mke Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Futbolcusu Bafétimbi Gomis MKE Ankaragücü maçı sonrası takım otobüsüne binerken gazetecilere Türkçe "İyi Bayramlar" diyerek gülümsetti. O anlar ise İHA kamerasına yansıdı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023