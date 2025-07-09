Galatasaray Futbol Takımı Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti

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Sarı-kırmızılı futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Acıbadem Maslak Hastanesi'nde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Göz, ortopedi, kardiyoloji gibi bir çok branşta muayene ve çeşitli testler yapıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, yeni sezon öncesinde Acıbadem Maslak Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Hastanede oyuncuların göz, ortopedi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayeneleri yapıldı. Sonrasında da futbolculara radyoloji, EKG-EKO-EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri yapıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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