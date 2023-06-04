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Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği iç saha forması tanıtıldı

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği iç saha forması tanıtıldı

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sezonda giyeceği iç saha formasını sosyal medya hesabından tanıttı.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sezonda giyeceği iç saha formasını sosyal medya hesabından tanıttı.

Kulüpten "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan "parçalı forma"nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Muslera Spor Haberler

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