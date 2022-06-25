Galatasaray Futbol Takımı, 27 Haziran Pazartesi günü sezonu açacak - Haberler

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Galatasaray Futbol Takımı, 27 Haziran Pazartesi günü sezonu açacak

AA - Emre Doğan - Spor
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Galatasaray Futbol Takımı, 27 Haziran Pazartesi günü sezonu açacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, ilk etap kampının Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 7 Temmuz Perşembe günü başlayacağı aktarıldı.

İkinci etap kampıyla ilgili bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı ifade edildi.

AA / Emre Doğan - Spor

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