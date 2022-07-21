Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
AA - Emre Doğan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattı.
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois ve kulübü Olimpik Lyon ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Açıklamada, Olimpik Lyon'a 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Üç yıllık sözleşme imzalanan Dubois'ya ise her sezon için net 1 milyon 800 bin avro ödeneceği kaydedildi.
AA / Emre Doğan - Spor