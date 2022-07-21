Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois ve kulübü Olimpik Lyon ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Açıklamada, Olimpik Lyon'a 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Üç yıllık sözleşme imzalanan Dubois'ya ise her sezon için net 1 milyon 800 bin avro ödeneceği kaydedildi.

AA / Emre Doğan - Spor

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