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Galatasaray, Frankowski'yi Kiralık Olarak Transfer Etti

Galatasaray, Frankowski'yi Kiralık Olarak Transfer Etti
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Galatasaray, Fransa'nın Lens takımında forma giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Kiralama bedeli 1 milyon Euro olarak belirlenirken, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılabilecek.

Galatasaray, Fransa'nın Lens takımında forma giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibine kiralık transferi için 1 milyon Euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 900 bin euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7 milyon Euro'dur.

Şarta bağlı satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak ve 2025-2026 sezonu için 1 milyon 700 bin Euro, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 700 bin Euro ve 2027-2028 sezonu için 1 milyon 700 bin Euro ödenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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