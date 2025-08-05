Galatasaray, Frankowski'nin Transferini Gerçekleştirdi

Galatasaray, Frankowski'nin Transferini Gerçekleştirdi
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Galatasaray, Przemysaw Frankowski'nin Rennes'e geçici transferi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, 2025-2026 sezonu için toplam 2.750.000 Euro'yu kapsıyor ve zorunlu satın alma opsiyonu ile 2027-2028 sezonu için kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacak.

Galatasaray, Przemysaw Frankowski'nin transferi konusunda Fransız ekibi Rennes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Przemysaw Adam Frankowski'nin, 2025-2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026-2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027-2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize;

2025-2026 futbol sezonu için 2.750.000 Euro, 2026-2027 futbol sezonu için 2.750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır. Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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