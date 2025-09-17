Galatasaray Frankfurt'ta

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak olan Galatasaray, Frankfurt'a geldi.

THY'ye ait bir uçakla akşam saatlerinde Frankfurt'a iniş yapan Galatasaray kafilesini, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevrlioğlu ve THY Frankfurt Müdürü Serkan Binyar karşıladı. Havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, taraftarlar güvenlik bariyerlerinin ardından takımlarını bekledi ve kafilenin inişini izledi. Sarı-kırmızılılar daha sonra otobüse binerek dinlenmek üzere otele doğru hareket etti. - FRANKFURT