Galatasaray Frankfurt'ta

Galatasaray Frankfurt'ta
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray, THY'ye ait bir uçakla akşam saatlerinde Frankfurt'a iniş yaptı. Takım, burada Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu ve THY temsilcileri tarafından karşılandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak olan Galatasaray, Frankfurt'a geldi.

THY'ye ait bir uçakla akşam saatlerinde Frankfurt'a iniş yapan Galatasaray kafilesini, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevrlioğlu ve THY Frankfurt Müdürü Serkan Binyar karşıladı. Havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, taraftarlar güvenlik bariyerlerinin ardından takımlarını bekledi ve kafilenin inişini izledi. Sarı-kırmızılılar daha sonra otobüse binerek dinlenmek üzere otele doğru hareket etti. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
