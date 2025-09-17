Galatasaray, Frankfurt Maçına Hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Frankfurt maçının taktiği üzerinde duruldu.

İdmanda sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen yer almadı.

Öte yandan antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da takip etti.

Sarı-kırmızılılar, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya hareket edecek. - İSTANBUL