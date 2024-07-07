Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, kuvvet çalışması ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını 9 Temmuz Salı gününden itibaren Avusturya'da sürdürecek.
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde dinamik ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 9 Temmuz Salı gününden itibaren yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. - İSTANBUL