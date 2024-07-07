Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde dinamik ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 9 Temmuz Salı gününden itibaren yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. - İSTANBUL