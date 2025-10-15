Galatasaray, Flammes Carolo Basket'i Deplasmanda Mağlup Etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i 62-56'lık skorla mağlup etti. Maçın önemli anları ve oyuncuların performansları öne çıktı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i 62-56 mağlup etti.
Salon: Caisse d'Epargne Arena
Hakemler: Veronika Obertova, Iain Macdonald, Ewa Matuszewska
Flammes Carolo Basket: Maia Hirsch 9, Noemie Brochant 8, Elizabeth Oyindamola Dixon 4, Coline Franchelin 12, Ashley Joens 2, Dionne Madjo 3, Isabelle Strunc 9, Vaciana Dona Gomis 7, Lucile Jerome 2
Başantrenör: Pierre Maurice Davenel
Galatasaray : Kamiah Smalls 10, Elizabeth Williams 10, Teja Oblak 12, Awak Kuier 8, Ayşe Cora 9, Dorka Juhasz 5, Gökşen Fıtık 8, Derin Erdoğan,, Elif Bayram, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 18-21 (Galatasaray lehine)
Devre: 31-29 (Flammes Carolo Basket lehihne)
3. Periyot: 44-44 - İSTANBUL