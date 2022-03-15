Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Szekszard'ı konuk edecek
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımını ağırlayacak.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımını ağırlayacak.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip deplasmandaki ilk karşılaşmayı 88-60 kazanarak Dörtlü Final bileti için önemli bir avantaj sağlamıştı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor