Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Szekszard'ı konuk edecek - Haberler

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Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Szekszard'ı konuk edecek

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Szekszard'ı konuk edecek

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımını ağırlayacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımını ağırlayacak.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip deplasmandaki ilk karşılaşmayı 88-60 kazanarak Dörtlü Final bileti için önemli bir avantaj sağlamıştı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Galatasaray, Macaristan, basketbol, Şehit, Spor, Haberler

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