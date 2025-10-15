Galatasaray, FIBA Avrupa Ligi'nde İkinci Galibiyetini Aldı
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i deplasmanda 62-56 mağlup etti. İlk yarısı ev sahibi takımın 31-29 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Galatasaray, grup maçlarında 2'de 2 yaptı.
Charleville-Mezieres kentindeki Caisse d'Epargne Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 31-29 üstünlüğüyle tamamlandı.
Grup maçlarında 2'de 2 yapan sarı-kırmızılı takımda Teja Oblak 12, Elizabeth Williams ve Kamiah Smalls 10'ar sayıyla oynadı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor