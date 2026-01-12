Galatasaray, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında yarın Fethiyespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında yarın deplasmanda Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak Fethiyespor- Galatasaray mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.
