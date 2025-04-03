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Galatasaray, Fenerbahçe'yi Yenir, Taraftar Sevinç Gösterisinde Bulundu

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Yenir, Taraftar Sevinç Gösterisinde Bulundu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek galip geldi. Maçın ardından taraftarlar caddelerde sevinç gösterileri düzenleyerek kutlama yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesi sonrası Galatasaraylı taraftarlar caddede sevinç gösterilerinde bulundu.

Galatasaray'ın, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi sonrası, Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. Kentin en işlek caddelerinden olan Maraş ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde slogan atarak kutlama yapan taraftarlar, daha sonra temsili Fenerbahçe tabutu üzerinde dua etti.

Galatasaray'ın haklı bir galibiyet aldığını belirten Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'yi kendi sahalarında yenmeye alıştıklarını söylediler. 6 yaşındaki Galatasaraylı taraftar Miraç'ta yaptığı röportajda 'Ağlama Fener' şarkısını söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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