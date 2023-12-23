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Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek yeni yıla lider girmek istiyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın konuk olacağı Fenerbahçe'yi yenerek yeni yıla lider girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, son 4 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturmak için mücadele edecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın konuk olacağı Fenerbahçe'yi yenerek yeni yıla lider girmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde oynanan 16 maçta sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 43 puanla aynı puandaki sarı-lacivertlilerin ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray derbiden 3 puan ayrılarak liderlik koltuğuna geçmek istiyor.

4 maçtır kazanıyor

Galatasaray ligde Hatayspor'a kaybettikten sonra oynadığı 4 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarından 3 puanla ayrıldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan mücadelelerde 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 19 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan son olarak dış sahada Pendikspor ile karşılaştı ve maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de defansif anlamda da gösterdiği başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 16 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu karşılaşmaların 9'unda da kalesinde gol görmedi.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez, sarı-lacivertliler karşısında sarı kart görmesi durumunda Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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