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Galatasaray, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 14. Kez Yendi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 14. Kez Yendi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek, kupada rakibine karşı 14. galibiyetini elde etti. İki takım arasındaki bu derbi, Türkiye Kupası tarihindeki 27. karşılaşma oldu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe ile oynadığı 27 derbide 14. galibiyetini kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Bu maçla birlikte iki takım kupada 27. kez kozlarını paylaştı. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda rakibine karşı üstünlüğü sürdürdü. Aslan bu sonuçla sarı-lacivertlileri kupada 14. kez mağlup etti. Türkiye Kupası'nda geride kalan maçlarda Kanarya 4 defa yenerken, 10 mücadele de berabere sona erdi.

Türkiye Kupası'nda yapılan 27 karşılaşmada Galatasaray 44 gol kaydederken, Fenerbahçe 30 golle karşılık verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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