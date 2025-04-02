Galatasaray, Fenerbahçe'yi Eleyerek Yarı Finale Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonrası futbolcular, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.
Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe galibiyetini taraftarların olduğu tribüne giderek kutladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini eledi ve yarı finale yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılılar büyük coşku yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra deplasman tribününe giderek derbi galibiyetini marşlar söyleyerek birlikte kutladı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor