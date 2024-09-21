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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Mağlup Ederek Derbi Galibiyetini Kutladı

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Mağlup Ederek Derbi Galibiyetini Kutladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip, maçın ardından deplasman tribünündeki taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.

Galatasaray, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetin deplasman tribünündeki taraftarının yanına giderek kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra deplasman tribününe giderek, derbi galibiyetini kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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