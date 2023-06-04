Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 Yenerek Şampiyonluğunu Kutladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray'ın 37. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesiyle Antalya ve ilçelerinde taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Cumhuriyet Meydanı ile bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşını söyledi. Sarı-kırmızılılar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, şehir turu attı. İlçelerde de sokaklara çıkan taraftarlar, takımının şampiyonluk sevincini yaşadı. Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.