Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 Yenerek Şampiyonluğunu Kutladı
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray'ın 37. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesiyle Antalya ve ilçelerinde taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Cumhuriyet Meydanı ile bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşını söyledi. Sarı-kırmızılılar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, şehir turu attı. İlçelerde de sokaklara çıkan taraftarlar, takımının şampiyonluk sevincini yaşadı. Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray'ın 37. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesiyle Antalya ve ilçelerinde taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.
Cumhuriyet Meydanı ile bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşını söyledi. Sarı-kırmızılılar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, şehir turu attı.
İlçelerde de sokaklara çıkan taraftarlar, takımının şampiyonluk sevincini yaşadı.
Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.